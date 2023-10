Algérie : la nouvelle génération bluffe déjà tout le monde !

Au fil de son histoire riche, l’équipe nationale d’Algérie a construit sa légende à travers plusieurs joueurs de haut niveau qui ont formé des générations dorées. Alors que la cuvée Belloumi-Madjer avait illuminé le continent africain et la Coupe du monde 1982 pendant les années 80, Rabah Madjer et Djamel Menad, entre autres, avaient été de grands artisans du succès des Verts lors de la CAN 1990 à domicile. Après une légère période de creux au tournant du nouveau millénaire, non sans compter dans ses rangs des joueurs talentueux (Bougherra, Yahia, Ziani) qui ont permis à l’Algérie de se qualifier pour la Coupe du monde 2010 (24 ans après leur dernière participation), les Fennecs se sont bien remis d’aplomb à partir de 2013.

En s’appuyant sur une génération portée par Ghoulam, Brahimi, Feghouli et Slimani, les DZ ont réalisé un Mondial 2014 mémorable qui s’est achevé par un huitième de finale spectaculaire contre l’Allemagne, vainqueur de l’édition quelques semaines plus tard. Même si cette même génération a raté les deux Coupes du monde suivantes, la CAN 2019, remportée en Egypte sous l’égide d’un Riyad Mahrez impressionnant, est l’un des plus grands accomplissements de l’histoire de la sélection maghrébine. Et alors que Riyad Mahrez et Islam Slimani sont toujours aussi importants aux yeux de Djamel Belmadi quand Sofiane Feghouli est encore convoqué, ces trois-là joue un rôle de modèle sportif pour une nouvelle génération très prometteuse en Algérie.

Le poste de défenseur gauche est (normalement) assuré pour la prochaine décennie, un milieu pléthorique

Une génération expérimentée et qui peut également compter sur Ramy Bensebaïni, Youcef Atal ou encore Saïd Benrahma qui, bien qu’encore jeunes, sont déjà chevronnés en équipe nationale. Outre leurs performances sur le terrain, ils auront donc comme mission commune de faciliter l’incorporation des nouvelles pépites qui ont décidé de revêtir le maillot des Fennecs. Le premier cité, qui a été repositionné avec brio en tant que latéral gauche en club et en sélection, est pourtant amené à jouer en charnière centrale comme ce fut le cas lors des dernières sorties de la sélection. En effet, avec les récentes sélections de Rayan Aït-Nouri et Jaouen Hadjam, l’Algérie ne devrait plus être inquiété dans les prochaines années à ce poste. La récente convocation de Yasser Larouci tend à confirmer cette conjecture. Les trois sont passés par les équipes de France de jeunes et alors que les deux premiers ont été bons pour leurs premières capes sous la tunique blanche et verte, les premiers pas de l’ancien Troyen seront particulièrement scrutés et pourraient avoir déjà lieu contre l’Egypte ce lundi.

Alors que de l’autre côté de l’arrière-garde, Kévin Van den Kerkhof, sélectionné pour la première fois au cours de l’année après de belles prestations avec Bastia, et Youcef Atal sont amenés à être le tandem qui ira en Côte-d’Ivoire cet hiver, les places seront chères dans l’entrejeu. Sofiane Feghouli étant toujours appelé, et toujours performant à l’instar de son match contre le Sénégal en septembre (0-1), Ramiz Zerrouki et Houssem Aouar semblent assurés d’être présents dans le groupe de Djamel Belmadi cet été. Critiqué lors de ses premières sélections et lors de la CAN 2021, le milieu de terrain du Feyenoord a rayonné ce jeudi face au Cap-Vert (5-1) en étant la seule sentinelle de son équipe. Il en va de même pour l’ancien Lyonnais, auteur d’un doublé pour sa troisième sélection et qui semblait déjà épanoui dans un rôle de meneur de jeu qui lui sied à merveille. Même si les attentes placées sur eux sont moins grandes, Hicham Boudaoui (24 ans), Adem Zorgane (23 ans) et Abdelkahar Kadri (23 ans) apportent encore plus de profils différents à un milieu de terrain riche. Ils devront néanmoins passer ce cap en étant performants en sélection. Sans oublier que Nabil Bentaleb, actuellement blessé avec le LOSC, et Himad Abdelli sont des candidats plus que crédibles pour être dans la liste de Belmadi à la prochaine CAN. Pour finir, Ismaël Bennacer est forcément central pour l’avenir de la sélection algérienne. Victime d’une rupture des ligaments croisés, le milieu indispensable de l’AC Milan est actuellement engagé dans une course contre-la-montre pour être présent avec les Guerriers du Désert en Côte-d’Ivoire.

Un secteur offensif complémentaire et prometteur

Et alors que Djamel Belmadi devrait avoir des problèmes de riche pour ses milieux de terrain, ce n’est rien à côté des maux de tête que devraient lui provoquer son secteur offensif. Riyad Mahrez étant toujours la référence des Fennecs dans le secteur offensif, ce dernier va s’articuler autour de lui alors que les supporters algériens en attendent encore plus de Benrahma. L’ancien de Manchester City évoluant sur l’aile droite, il faut voir dans quel système Djamel Belmadi souhaite faire évoluer ses ouailles. Adepte du 4-3-3 à ses débuts, l’entraîneur de 47 ans semble s’être réorienté vers un dispositif à deux attaquants, plus idoine vu son groupe. Contre le Cap-Vert ce jeudi (5-1), il a tenté un 4-4-2 en losange qui a porté ses fruits. Un système qui a mis en valeur Amine Gouiri, qui honorait pour l’occasion sa première cape avec la sélection DZ.

Bien connu des observateurs de Ligue 1 depuis plusieurs saisons désormais, le grand regret des supporters lyonnais a semblé épanoui sur le front de l’attaque avec Islam Slimani. Alors qu’il peut aussi évoluer sur l’aile gauche, le natif de Bourgoin-Jallieu devrait pourtant être exonéré de cette fonction qu’a occupé avec brio Mohamed Amoura ce jeudi. En feu depuis le début de saison avec sa nouvelle équipe de l’Union Saint-Gilloise, l’attaquant de poche a trouvé le chemin des filets à 5 reprises en 8 apparitions avec la formation belge. Interrogé sur son cas à l’issue de la rencontre face au Cap-Vert durant laquelle Amoura a encore marqué, Belmadi s’est emballé au sujet du joueur de 23 ans : «Amoura est dans une forme étincelante ! Il a des statistiques incroyables. Ce qui lui arrive aujourd’hui n’est que la confirmation de ce qu’il réalise depuis des années. Il travaille tellement, et il est tellement sérieux. Il ira très loin !» De là à les voir associer à deux à la pointe de l’attaque dans un avenir proche ? C’est une possibilité alors que Belmadi a également confessé qu’il considérait Gouiri comme un neuf et demi. Néanmoins, les vétérans Slimani (35 ans) et Bounedjah (31 ans) n’ont pas dit leur dernier mot et peuvent encore rendre de fiers services aux Verts.

Sur les ailes, les jeunes sont également performants. Alors que le duo Bouanani-Chaïbi avait fait des étincelles contre le Niger en mars dernier, ce tandem pourrait être le futur offensif de l’Algérie. Le joueur de l’Eintracht Francfort a d’ailleurs débloqué son compteur avec les Fennecs le mois dernier en inscrivant le seul but de son pays lors de la rencontre amicale face au Sénégal (0-1). L’une des autres sensations de ce groupe algérien est Bachir Belloumi. Ailier droit polyvalent de Farense, le fiston de Lakhdar compile déjà 2 buts et 2 passes décisives avec l’actuel treizième de Primeira Liga. Appelé pour la première fois à l’occasion de ce rassemblement, le natif de Mascara pourrait jouer avec les Fennecs ce lundi face à l’Egypte. En somme, avec cet alliage intéressant entre expérience et jeunesse, l’Algérie postule forcément à un troisième sacre pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Et même si les grands objectifs à court terme pourraient être relevés, la nation double gagnante de la CAN sait qu’elle pourra compter sur une jeune génération prometteuse et déjà au niveau pour repousser ses limites dans les prochaines années.