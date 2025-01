Le FC Barcelone va se faire dépouiller !

Le mercato hivernal s’annonce bouillant en Catalogne. Si les inscriptions, pour l’heure refusées, de Dani Olmo et Pau Víctor enflamment la presse espagnole, l’actuel troisième de Liga risque également de devoir gérer d’autres dossiers chauds. Dans cette optique, Mundo Deportivo affirme, ce lundi, que les Culers pourraient perdre plusieurs cadres en défense. Le premier d’entre eux n’est autre que Ronald Araujo (25 ans).

Sous contrat avec le Barça jusqu’en juin 2026, l’Uruguayen est revenu contre Barbastro après six mois de blessure mais son avenir reste plus que jamais incertain. «Nous discutons avec le club de mon renouvellement, mais je me concentre sur le fait de jouer à nouveau et d’ajouter des minutes», déclarait, dans cette optique, le natif de Rivera. Suivi par le Bayern Munich l’été dernier, le droitier d’1m92 est aujourd’hui dans le viseur de la Juve, qui cherche à renforcer sa ligne arrière après les blessures de Cabal et Bremer. Mais ce n’est pas tout.

Araujo, Christensen et Garcia attisent les convoitises !

Auteur de 26 petites minutes de jeu lors de la première journée, Andreas Christensen (28 ans) fait lui aussi partie des possibles candidats au départ. Après avoir subi une opération du tendon d’Achille gauche due à une tendinopathie, le défenseur danois est toujours sur la touche mais reste convoité. Ainsi, la Juve a également manifesté son intérêt pour l’ancien joueur de Chelsea, sous contrat jusqu’en juin 2026. En plus de la Vieille Dame, plusieurs équipes en Angleterre se sont aussi intéressées à la situation du défenseur, qui peut également jouer en tant que pivot, comme il l’a fait la saison dernière avec Xavi.

Pour conclure, le Barça pourrait perdre Eric Garcia (23 ans). Lié aux Culers jusqu’en juin 2026, l’international espagnol (19 sélections) est encore dans le viseur de Girona. Alors que Pau Cubarsí et Iñigo Martínez font aujourd’hui le bonheur du club catalan, l’ex-joueur de Manchester City pourrait se laisser tenter par un retour au sein de la formation entraînée par Michel. Bref, du mouvement est à prévoir au sein de l’arrière-garde barcelonaise…