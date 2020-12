FC Barcelone : comment Joan Laporta compte convaincre Lionel Messi

Amener Xavi sur le banc, faire revenir Neymar, relancer la productivité de La Masia... Depuis quelques jours, les différents candidats à la présidence du FC Barcelone exposent leur plan pour séduire les socios, qui veulent tirer un trait sur l'ère Bartomeu et qui attendent des projets clairs. Mais un sujet d'importance pourrait départager les candidats que sont, entre autres, Victor Font, Emili Rousaud et Joan Laporta. Il s'agit bien sûr de l'avenir de Lionel Messi, dont le contrat s'achève à l'issue de la saison. Joan Laporta, président du Barça entre 2003 et 2010, a un avantage sur les autres puisqu'il connaît déjà bien l'Argentin. Ce qu'il n'a pas manqué de rappeler dans un entretien accordé jeudi soir à El Partizado sur la Cope.

«Je ne sais pas quelle relation ont les autres candidats, mais nous nous apprécions et nous nous respectons. Il (Messi, ndlr) sait que j'aimerais qu'il attende un nouveau président et écoute la proposition du Barça. Je ne lui parle pas de la question, car je ne suis pas encore président... Il m'a dit que je lui ai toujours dit la vérité et que j'ai accompli des choses. Je pense que je dois faire en sorte qu'il garde cette opinion de moi », a-t-il commencé par déclarer.

Laporta doute mais...

Puis il a laissé entendre que la rémunération de Messi était a priori devenue trop grande pour le club catalan, en prenant soin de ne pas insulter l'avenir non plus. « Nous devons être à l'intérieur du club pour voir si Barcelone peut lui payer 100 millions d'euros par an et voir la possibilité que nous avons en tant que club de rivaliser avec les autres propositions et de lui faire une offre. Si je lui propose, j'imagine qu'il le croira. Ce que je ne sais pas, c'est s'il va écouter », a poursuivi Laporta, axant ensuite sur la réelle motivation de Messi.

« Sa prolongation n'est pas seulement une question d'argent, Messi ne bouge pas pour de l'argent, il veut être à Barcelone et il l'a montré en repoussant des offres succulentes qui pourraient surpasser celle du Barça », a-t-il rappelé. « Ce n'est pas une question d'argent, c'est d'avoir une équipe compétitive avec laquelle ils peuvent gagner. (…) Je sais qu’il est blessé parce qu’ils (les précédents dirigeants, ndlr) l’ont trompé et lui ont dit des choses qu’ils ne respectaient pas. (…) Pour lui, c'est plus important que l'argent, avoir une équipe compétitive. » Laporta n'a cependant pas pu ignorer les propos de Neymar mercredi soir sur son désir de rejouer avec Messi. Contrairement à d'autres, Laporta refuse de « promettre des signatures durant toute la campagne. Je ne vais pas présenter ni des joueurs ni des cadres pour le moment, seulement la candidature », a-t-il affirmé.