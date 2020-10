PSG : Thomas Tuchel déplore encore une cascade d'absents

Défaits sur leur pelouse mardi soir pour leur entrée en lice dans la plus prestigieuse des compétitions européennes (1-2), les joueurs du Paris Saint-Germain ont une nouvelle fois dû œuvrer sans certains de leurs cadres, absents pour la rencontre. Et la situation ne semble véritablement pas s’arranger pour Thomas Tuchel. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur parisien a déclaré devoir faire une nouvelle fois sans bon nombre de ses cadres samedi soir face à Dijon (à suivre en live sur notre site).

«Leandro Paredes, Mauro Icardi, Thilo Kehrer, et Gana Gueye sont forfaits pour demain. Layvin Kurzawa et Angel Di Maria sont suspendus. Keylor Navas et Alessandro Florenzi ne s’entraîneront pas aujourd’hui, ils sont incertains» a ainsi déclaré le coach allemand. Les joueurs de la capitale ne sont décidément pas vernis ces derniers temps entre les blessures, les suspensions et les cas de covid-19.