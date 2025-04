Le Real Madrid est fixé pour Jürgen Klopp, Ousmane Dembélé n’y arrive plus

Le Real Madrid connaît la décision de Jürgen Klopp

Jürgen Klopp ne prévoit pas de reprendre un banc de touche de sitôt. Malgré les spéculations l’envoyant au Real Madrid pour succéder à Carlo Ancelotti, The Telegraph confirme, comme l’a déjà souligné son agent Marc Kosicke, que l’Allemand ne reviendra pas avant l’été 2026 – au plus tôt. Klopp reste toutefois une piste crédible pour un rôle de sélectionneur après la Coupe du monde 2026. Désormais engagé dans un poste stratégique chez Red Bull, où il supervise six clubs à l’échelle mondiale, l’ancien coach de Liverpool profite d’un rythme plus calme, mieux adapté à ses nouvelles priorités. Sa situation actuelle écarte donc toute idée d’un retour imminent au Bernabéu. Xabi Alonso s’éloigne aussi du banc madrilène à cause des 15M€ nécessaires pour racheter sa dernière année de contrat à Leverkusen comme l’explique Sky Germany. De quoi renforcer un peu plus l’hypothèse de voir Ancelotti encore sur le banc du Real l’an prochain.

Une période de creux pour Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé traverse une légère période de creux statistique en ce mois d’avril, avec seulement deux buts inscrits malgré une saison exceptionnelle avec 32 buts et 11 passes décisives. Moins utilisé récemment par Luis Enrique pour le préserver en vue des grands rendez-vous, il semble frustré et en manque de rythme. Sa prestation face à Nantes l’a montré moins tranchant, malgré des tentatives. Son entraîneur reste confiant, estimant que cette gestion est nécessaire pour arriver fort en fin de saison. Le PSG comptera sur lui pour briller face à Arsenal en Ligue des champions.

Bonne nouvelle pour Lamine Yamal et le Barça

Le Barça se rapproche du titre après sa victoire 1-0 contre Majorque. Autre bonne nouvelle en dehors des terrains, le renouvellement de Lamine Yamal au Barça devient plus probable grâce à une nouvelle règle de LaLiga permettant aux clubs de prolonger les joueurs de moins de 24 ans même sans marge dans leur plafond salarial. Lamine, qui est sous contrat depuis trois saisons, pourrait signer un nouveau contrat lucratif. Le club devra néanmoins équilibrer ses comptes pour éviter des sanctions économiques. La nouvelle flexibilité du système économique de LaLiga permet également aux clubs d’enregistrer temporairement des joueurs en dépassant le plafond salarial, facilitant ainsi les opérations sur le marché. Cette réforme vise à dynamiser le marché des transferts tout en maintenant l’équilibre financier.