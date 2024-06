JO 2024 : les coups durs s’enchaînent pour Thierry Henry

2024 est définitivement une année de football, et de sport, très emballante. Alors que la CAN et la Coupe d’Asie des Nations ont eu lieu en janvier, toutes les autres compétitions continentales se déroulent également cette année. Ainsi, en plus de l’Euro, la Copa América se jouera aussi cet été. De quoi distribuer une bonne dose de football à tous les amoureux du ballon rond à travers le globe. Et pour ceux qui ne seront toujours pas rassasiés, les Jeux Olympiques représentent ainsi un dessert qui risque d’être savoureux. Pour ses JO de Paris, la France sera forcément attendue dans plusieurs disciplines. Sous l’impulsion de Thierry Henry, la délégation française de football sera particulièrement scrutée.

Auteur d’un travail très intéressant depuis son arrivée avec les Espoirs, l’ancien buteur d’Arsenal plaît aussi grâce à son franc-parler et ses sorties médiatiques très remarquées. Ce lundi, le tacticien de 46 ans a encore amusé la foule. Attendu en conférence de presse pour annoncer les 25 joueurs qui représenteront la France aux JO, Henry a expliqué que cette liste était provisoire à cause des nombreux refus qu’il a essuyés et qu’il risque encore d’encaisser. Le tout dans son style habituel, entre humour et dépit : «tu viens, tu demandes, on te dit oui ou non, et tu repars. Les joueurs que vous ne voyez pas dans cette liste, c’est que les clubs ont dit non. Pour l’instant, je n’ai pas encore pris de refus de clubs français, mais la dernière fois que j’ai pris autant de rejets, c’était au collège.»

Le PSG et le LOSC refusent de libérer leurs joueurs

Et visiblement, le retour au collège va encore continuer pour l’ancien meilleur buteur de l’histoire de la sélection tricolore. Le LOSC va jouer le rôle de l’adolescente pas intéressée car elle ne va pas libérer Bafodé Diakité, Leny Yoro et Lucas Chevalier pour la compétition internationale. En effet, interrogé par L’Équipe, Olivier Létang, le président des Dogues, a expliqué qu’il n’allait pas libérer ses joueurs pour les JO : «j’ai appelé mes joueurs concernés et ils ont bien compris. Nous avons une échéance extrêmement importante pour notre club. Je suis président du LOSC et je défends ses intérêts. Il n’y a même pas de question à se poser. Si notre position est unique c’est aussi parce que nous sommes les seuls à jouer les barrages. Si nous n’avions pas fini quatrièmes, nous aurions libéré nos joueurs, nous en avions informé le DTN (Hubert Fournier) il y a un mois. Maintenant, on doit tout mettre en œuvre pour ne pas avoir de regrets. Comment pourrais-je expliquer à nos supporters, à nos partenaires économiques ou aux coéquipiers de Lucas ou de Bafodé qu’on va jouer notre qualification en Ligue des champions sans eux ? Personne ne comprendrait.»

Outre cette perte de trois joueurs très importants pour la France aux JO, Thierry Henry va vivre une autre désillusion avec un autre club français. Et pas n’importe lequel car d’après le quotidien, le PSG ne va également pas faire de cadeaux et ne devrait pas libérer Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery. En effet, disputant déjà l’Euro avec les Bleus cet été, les deux jeunes joueurs devront se reposer après un exercice 2023-2024 éprouvant durant lequel ils ont été deux titulaires aux yeux de Luis Enrique, mais surtout avant une nouvelle cuvée à rallonge. Ayant peur du surmenage pour ces deux titis, le club parisien devrait annoncer la nouvelle dès qu’il recevra la convocation de ses deux éléments pour le tournoi olympique. Bref, Thierry Henry va encore devoir remanier ses plans et amener une équipe performante aux JO risque bien d’être plus difficile que prévu…