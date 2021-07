L'AS Roma dévoile les détails du prêt de Cengiz Ünder à l'OM

La suite après cette publicité

Ce dimanche 4 juillet, Cengiz Ünder, ailier international turc polyvalent de 23 ans, est devenu la 4e recrue estivale de l'Olympique de Marseille. Si l'OM s'est montré discret sur les détails contractuels de sa nouvelle acquisition temporaire, l'AS Roma, où évoluait le gaucher depuis 2017 (88 apparitions et 17 buts), a dévoilé les détails du transfert : prêt payant d'un an d'une valeur variable et maximum de 500 000 euros, avec obligation d'achat de 8,4 millions d'euros et pourcentage à la revente en faveur du club italien (20% du prix du transfert).

«L'AS Roma annonce avoir signé un contrat de cession temporaire, jusqu'au 30 juin 2022, des droits sur les services sportifs du joueur Cengiz Under, à l'Olympique de Marseille, contre paiement d'une contrepartie variable d'un montant maximum de 500 000 euros. L'accord prévoit, lors de certaines situations sportives, l'obligation d'acquisition définitive pour 8,4 millions d'euros et, en cas de transfert futur du joueur, le versement en faveur de l'AS Roma d'un montant égal à 20 % du transfert le prix,» a publié La Louve, sur son site.