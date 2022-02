OM : le groupe pour affronter Lyon

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille a annoncé son groupe pour le match de mardi soir face à l'Olympique Lyonnais (21h). Pour cette rencontre Jorge Sampaoli doit se passer de Cédric Bakambu et de Sead Kolosiniac, arrivé cet hiver et donc pas qualifié pour ce match rematch, ainsi que ces internationaux Dieng, Gerson et Gueye.

Le technicien argentin qui a retenu 20 joueurs pour ce match prend pour la première fois dans son groupe le jeune attaquant de 16 ans Aylan Benyahia.