EdF : Ousmane Dembélé ne digère toujours pas

La suite après cette publicité

Mercredi, Didier Deschamps dévoilera sa deuxième liste post-Coupe du Monde en vue des éliminatoires de l’Euro 2024. Un rassemblement qui intervient déjà six mois après la douloureuse défaite subie par l’équipe de France face à l’Argentine (3-3, 4-2 t.a.b), et qui peine encore à être digérée par les supporters et les joueurs eux-mêmes. Dans un entretien accordé à Telefoot ce dimanche, Ousmane Dembélé est revenu sur cet épisode qu’il juge comme «le plus dur» de sa carrière.

«Je pense qu’arriver en finale de Coupe du Monde est exceptionnel, le parcours a été très bon, juge l’ailier du Barça. Oui, il y a des regrets parce que les 40 premières minutes de l’équipe ont été ratées. Il fallait réagir et le coach a bien fait de réagir comme ça (Dembélé a été remplacé à la 41e minute), ça montre le caractère de cette équipe jeune. Il ne manquait rien du tout pour encore gagner une Coupe du Monde. Si c’est le moment le plus dur de ma carrière ? Oui, ça l’est en équipe de France», a-t-il prolongé. Interrogé sur le nouveau rôle de capitaine en sélection de son ami Kylian Mbappé, l’ancien Rennais s’est par ailleurs montré enthousiaste : «je suis content, ça fait plaisir, je lui ai envoyé deux ou trois messages quand j’ai su qu’il était le nouveau capitaine. C’est un leader, c’est quelqu’un qui a faim. On se connaît depuis longtemps, on se parle, on se voit, on part en vacances ensemble, notre relation est très bonne avec Kylian.»

À lire

Borussia Dortmund : Jude Bellingham élu meilleur joueur de la saison en Bundesliga