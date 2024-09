Ligue 1 : Reims assure à Angers, scénario fou entre Nantes et Saint-Etienne !

Après le scénario renversant proposé par l’Olympique Lyonnais, qui a réalisé le braquage parfait sur la pelouse de Toulouse en l’emportant 2 buts à 1 plus tôt dans la journée, la 6e journée de Ligue 1 s’enchaînait avec le traditionnel multiplex dominical. Après son naufrage à Nice (0-8) la semaine passée, Saint-Etienne devait impérativement se rassurer sur la pelouse de Nantes, sous peine de s’enfoncer un peu plus dans la crise. Mais face à une formation nantaise galvanisée par son public, la rencontre ne pouvait pas plus mal démarrer pour les Verts. Sur un ballon cafouillé dans la surface stéphanoise, Lepenant surgissait pour catapulter le cuir dans la lucarne de Larsonneur (1-0, 10e). Déjà décisif le week-end dernier dans le derby contre Angers, l’ancien Lyonnais récidivait pour inscrire son deuxième but de la saison.

La suite après cette publicité

Dans la lignée de sa prestation de la seconde période, le joueur formé à Caen offrait sur un plateau sur le but du break à Thomas. Auteur d’un splendide numéro le long de la ligne de touche, le Nantais éliminait un à un ses adversaires avant de transmettre à son coéquipier qui déviait du pied droit pour débloquer son compteur en Ligue 1 (2-0, 49e). Tandis qu’Abline passait tout proche de marquer le but du KO, frustré par le poteau de Larsonneur (54e), l’ASSE, longtemps amorphe aux avant-postes, se donnait les moyens de faire douter les Canaris à l’heure où Sissoko déviait du bout du crâne un centre de Davitashvili (2-1, 57e). Le tournant de cette rencontre intervenait après l’heure au moment où Nadé, victime d’un coup de coude de Castelletto, bénéficiait d’un penalty. Derrière, Sissoko se chargeait de convertir la sentence (2-2, 67e).

À lire

Nantes - ASSE : le cri de soulagement de Léo Pétrot

Sainté s’arrache, Reims intègre le top 4

Mise sous pression, la défense stéphanoise tenait bon et accueillait le coup de sifflet final avec un profond soulagement. Au terme d’un scénario rocambolesque, Nantes, réduit à dix contre onze suite à l’exclusion de Coco (90e+5), et Saint-Etienne se quittaient dos à dos. Dans l’autre rencontre de l’après-midi, le Stade de Reims se mesurait à Angers. Restant sur une série de 4 matchs sans défaite, le club champenois voulait confirmer sa belle prestation face au Paris Saint-Germain lors de la journée précédente face à une équipe du SCO toujours à la recherche de sa première victoire cette saison. Portés par leur doublette japonaise, les Stadistes prenaient la pleine mesure de la rencontre. Alerté dans la profondeur par Kipré, Nakamura se jouait de la défense angevine, prenait le temps de contrôler avant d’ajuster Fofana (0-1, 9e).

La suite après cette publicité

Classement Ligue 1 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 16 6 15 5 1 0 20 5 2 Monaco 16 6 9 5 1 0 12 3 3 Marseille 13 5 9 4 1 0 15 6 4 Reims 11 6 2 3 2 1 10 8 5 Lille 10 6 4 3 1 2 11 7 6 Lens 10 6 3 2 4 0 5 2 7 Nantes 9 6 3 2 3 1 9 6 8 Nice 8 6 8 2 2 2 14 6 9 Rennes 7 6 1 2 1 3 10 9 10 Lyon 7 6 -4 2 1 3 8 12 11 Strasbourg 6 5 1 1 3 1 11 10 12 Auxerre 6 6 -4 2 0 4 8 12 13 Brest 6 6 -5 2 0 4 8 13 14 Le Havre 6 6 -6 2 0 4 7 13 15 Toulouse 5 6 -3 1 2 3 5 8 16 Montpellier 4 6 -11 1 1 4 6 17 17 ASSE 4 6 -14 1 1 4 3 17 18 Angers 2 6 -8 0 2 4 4 12 Voir le classement complet

En marge de la demi-heure de jeu, Reims doublait la mise via Ito. En embuscade sur un ballon détourné par Fofana suite à une tentative de Buta dans un angle fermé, le numéro 23 du SDR poussait le ballon au fond des filets pour signer sa deuxième réalisation de la saison (0-2, 25e). Outre une percée d’Aholou dans la surface rémoise en première période, le SCO ne montrait qu’un semblant de révolte. En maîtrise en seconde période, Reims se procurait de nombreuses situations et corsait l’addition dans le dernier quart d’heure. En renard des surfaces, Munetsi héritait d’un ballon détourné par Fofana et propulsait le cuir dans le but vide (0-3, 78e). La réaction tardive d’Angers par l’intermédiaire de Ferhat (1-3, 84e) ne changeait rien à la physionomie de la rencontre puisque Reims s’imposait facilement en terres angevines pour intégrer le top 4. Angers reste scotché au dernier rang.

Les résultats de 17h :

Nantes 2-2 Saint-Etienne : Lepenant (10e), Thomas (49e) / Sissoko (57e, 68e)

Angers 1-3 Reims : Ferhat (84e) / Nakamura (9e), Ito (25e), Munetsi (78e)