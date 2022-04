Feyenoord-OM : les compositions officielles

La suite après cette publicité

C'est le grand soir pour l'OM. Les Marseillais se déplacent à Rotterdam pour y affronter le Feyenoord en demi-finale aller de Conference League à partir de 21h (à suivre en direct sur Foot Mercato). Jorge Sampaoli retrouve tous ces hommes forts pour cette rencontre qui s'annonce bouillante, une semaine avant le match retour au Vélodrome.

À cette occasion, Steve Mandanda va disputer son 100e match européen dans le but phocéen. Pas de surprise en défense avec Rongier aligné à droite, ni au milieu de terrain où Guendouzi, Kamara et Gerson sont titulaires. En revanche, Bakambu est préféré à Milik à la pointe de l'attaque et Dieng remplace Ünder, Payet occupant le côté gauche. Du côté néerlandais, Arne Slot est privé de Bijlow et Toorrnstra, blessés. Annoncé titulaire, Linssen est finalement remplaçant, Til étant titularisé au sein du milieu à trois. Le trio Nelson-Dessers-Sinisterra sera en charge du secteur offensif.

Les compositions :

Feyenoord : Marciano - Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia - Aursnes, Linssen, Kokcu - Nelson, Dessers, Sinisterra

OM : Mandanda - Rongier, Saliba, Caleta-Car, Peres - Guendouzi, Kamara, Gerson - Dieng, Bakambu, Payet