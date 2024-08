Nice : nouvelle tuile en attaque

Dans une semaine, la Ligue 1 reprend ses droits. Après un été bien garni entre l’Euro, la Copa America et les JO, les 18 clubs de l’élite vont démarrer une nouvelle saison qui s’annonce haletante. L’OGC Nice va chercher à continuer sur sa bonne lancée. Cinquièmes après une deuxième partie de saison plus délicate, les Aiglons vont chercher à se hisser dans le top 4 sous la houlette de Franck Haise, fraîchement arrivé de Lens. Mais voilà, les Azuréens vont faire face à un autre problème pour débuter la saison. En effet, alors que Terem Moffi est forfait jusqu’en 2025 après sa rupture des ligaments croisés, Jérémie Boga s’est également blessé hier lors du match amical contre Ipswich Town (défaite 1-0).

Touché à la cuisse gauche dès la 15e minute, l’ancien de Chelsea devrait rater les premiers matches de la saison. Son entraîneur, Franck Haise, s’est voulu rassurant mais reste dans le doute : «il marche sans douleur et sans gêne apparente. Il a senti une petite crispation, une petite tension musculaire mais il a arrêté aussitôt. Sur le plan clinique, cela ne semble pas hyper inquiétant mais on attendra l’échographie dans quarante-huit heures. Ce n’est pas rassurant, car sinon il ne serait pas sorti, mais ça ne semble pas non plus hyper inquiétant. On sait que ça durera quelques jours et j’espère pas trop de semaines.» Réponse dans les prochains jours.