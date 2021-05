Metz-OM : le groupe marseillais sans Florian Thauvin

Ce dimanche aura lieu la 38ème et dernière journée de cette incroyable édition 2020-2021 de Ligue 1, où la course au titre et au maintien font encore rage. De son côté, l'Olympique de Marseille va se déplacer à Metz avec l'assurance d'être européen en fin de saison.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre à Saint-Symphorien, Jorge Sampaoli a convoqué un groupe de 22 joueurs parmi lesquels se trouvent Steve Mandanda, Alvaro Gonzalez, Boubacar Kamara ou encore Dimitri Payet et Arkadiusz Milik. En revanche, Florian Thauvin ne fera pas le déplacement, tout comme Hiroki Sakai. Le champion du monde tricolore, suspendu face aux Messins, n'évoluera plus sous le maillot de l'OM, lui qui va prendre la direction des Tigres, au Mexique.