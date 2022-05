OM : la réaction à chaud de William Saliba

Large vainqueur du FC Lorient (3-0), l'OM a réalisé une très belle opération et reprend ainsi la deuxième place au championnat. Un résultat positif avant de se déplacer à Rennes pour un choc décisif dans la course à la Ligue des Champions. Présent au micro de Canal + à l'issue de la rencontre, William Saliba n'a pas caché sa satisfaction, tout en rappelant la nécessité de reposer les corps (blessés face aux Merlus, Gerson et Dieng se sont ajoutés à une longue liste de Phocéens touchés).

«On se devait de gagner, c’est pas fini, il reste deux finales, on ne va pas s’endormir, cette victoire elle fait du bien. On a été performant devant les buts, c’est une belle après-midi, on met trois buts, il y aussi des ballons sauvés sur leur ligne. Ca va faire du bien on repasse sur des semaines avec un seul match donc on va récupérer et on va tout faire pour aller gagner à Rennes», a déclaré le jeune défenseur marseillais.