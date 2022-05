Ligue 1 : l'OM se relance à Lorient et reprend la deuxième place

Trois jours après leur élimination en demies de Ligue Europa Conference, les Marseillais se déplaçaient sur la pelouse du Moustoir pour y défier Lorient ce dimanche à 17h05. Troisième au coup d'envoi, l'OM se présentait au Moustoir avec la ferme intention de reprendre la deuxième place à l'AS Monaco, vainqueur de Lille (2-1) en début de week-end. En face, les Merlus, pas encore sauvés, se devaient, quant à eux, de relever la tête après la claque reçue contre Rennes (0-5) et la défaite concédée face à Reims (1-2). Privé de Payet, Harit ou encore Milik, Jorge Sampaoli optait donc pour un 4-3-3 où Gerson et Under accompagnaient Bakambu, seul en pointe.

De son côté, Christophe Pelissier alignait un 5-3-2 avec Moffi et Laurienté sur le front de l'attaque. Maîtres des débats dès l'entame de cette rencontre, les Phocéens allaient pourtant vivre un premier coup dur avec la blessure de Bakambu, remplacé par Dieng au quart d'heure de jeu. Une perte imprévue qui n'empêchait pas l'OM de continuer à se montrer dangereux. Moment choisi par Dreyer pour débuter son festival. Auteur d'une parade décisive sur la tête de Gerson (22e), le dernier rempart lorientais se montrait ensuite héroïque face à Dieng et Gueye (26e) mais finissait logiquement par s'incliner. Sur un nouveau centre d'Under, Dieng, esseulé au second poteau, plaçait une reprise de l'extérieur du droit et lançait l'OM (0-1, 39e).

Des buts et des blessés...

Devant à la pause, les coéquipiers de Saliba ne tardaient pas à prendre le large au retour des vestiaires. Au terme d'une longue séquence collective, Guendouzi trompait Dreyer d'une frappe croisée du gauche (0-2, 48e). En contrôle, l'OM prenait même définitivement le large. Parfaitement trouvé par Dieng, Gerson poussait le ballon dans le but vide avant un nouveau coup dur pour les Phocéens. Blessés, Dieng et Gerson, protagonistes du troisième but, cédaient leur place et venaient s'ajouter à la (longue) liste des Marseillais touchés.

Malgré ces nombreux pépins physiques, les Phocéens gardaient tranquillement l'avantage et confirmaient leur impressionnant rendement loin des terres marseillaises (meilleure équipe de Ligue 1 à l'extérieur). Avec cette large victoire ne souffrant d'aucune contestation possible (3-0), l'OM reprend donc la deuxième place à l'AS Monaco et réalise une belle opération avant le déplacement décisif à Rennes samedi prochain. Dix-septième, Lorient ne compte que trois longueurs d'avance sur l'ASSE, barragiste avec un match en retard, et reste en grand danger.

