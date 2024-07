OL - Torino : les compositions officielles

Suite de la préparation estivale avec un duel séduisant entre l’Olympique Lyonnais et le Torino. Les Gones s’articulent dans un 4-3-3 avec Lucas Perri comme dernier rempart derrière Ainsley Maitland-Niles, Moussa Niakhaté, Duje Caleta-Car et Abner. L’entrejeu est composé de Maxence Caqueret, Nemanja Matic et Corentin Tolisso. En attaque, Gift Orban est soutenu par Malic Fofana et Saïd Benrahma.

De leur côté, les Italiens s’organisent dans un 3-5-2 avec Vanja Milinkovic-Savic dans les cages derrière Mërgim Vojvoda, Saul Coco et Adam Masina. Samuele Ricci est placé en sentinelle derrière Karol Linetty et Ivan Ilic alors que Raoul Bellanova et Valentino Lazaro officient comme pistons. Enfin, Duvan Zapata et Antonio Sanabria sont associés en attaque.

Les compositions d’équipes :

Olympique Lyonnais : Perri - Maitland-Niles, Niakhaté, Caleta-Car, Abner - Caqueret, Matic, Tolisso - Fofana, Orban, Benrahma

Torino : Milinkovic-Savic - Vojvoda, Coco, Masina - Bellanova, Linetty, Ricci, Ilic, Lazaro - Sanabria, Zapata