Liga : le Rayo fait chuter Elche à la dernière seconde

La 7ème journée de Liga se concluait ce lundi soir avec une petite affiche opposant le Rayo Vallecano à Elche, au Stade de Vallecas, à Madrid. Un duel finalement remporté par les Madrilènes (2-1). La première période a été marquée par une nette domination du Rayo qui pointait à la pause avec 72% de possession de balle ainsi que sept frappes tentées, soit quatre de plus que les visiteurs. Pourtant c'est bien Elche qui est parvenu à ouvrir le score dans le sillage de l'Argentin Lucas Boyé (32e). Quelques minutes plus tard, les Madrilènes ont continué de pousser pour trouver l'égalisation, grâce à Sergio Camello (40e), peu avant que l'arbitre Monsieur Jorge Figueroa Vazquez ne siffle la fin de la première mi-temps. En seconde période, les locaux ont une nouvelle fois fait parler leur supériorité, mais peinaient malgré tout à trouver la brèche. De l'autre côté, les joueurs de Jaime Ramos ont eu plusieurs excès d'engagements, en écopant de huit cartons jaunes logiques au vu de leurs 19 fautes commises. Alors que les 22 acteurs se dirigeaient vers un match nul, c'est bien Unai Lopez, entré en jeu à la 63ème minute, qui a libéré le peuple du Rayo pour sceller une victoire plus que méritée (90e+5e).

Au classement, le Rayo grimpe de deux places pour se retrouver à la 10ème position, tandis qu'Elche, toujours à la recherche de son premier succès, reste bon dernier du championnat avec 1 point. Le weekend prochain, les Franjirrojos de Madrid accueilleront Almeria, alors que les Franjiverdes joueront Majorque à domicile.