JO 2024 : Cédric Doumbè donne rendez-vous à Nicolas Otamendi

L’équipe de France olympique a vengé les A ce vendredi soir en quarts de finale des Jeux Olympiques. Opposés à l’Argentine, les hommes de Thierry Henry se sont imposés sur la plus petite des marges au terme d’une fin de rencontre haletante. Et dans un contexte tendu sur fond de racisme, plusieurs duels dans le jeu ont été âprement disputés et une bagarre générale a eu lieu en fin de rencontre.

Acteur de ces échauffourées de fin de rencontre, Nicolas Otamendi s’est également illustré en zone mixte. L’ancien roc de Manchester City est notamment monté au créneau contre Loïc Badé. Une sortie surréaliste au cours de laquelle il a donné rendez-vous au défenseur français pour régler leurs contentieux. Sur X, c’est Cédric Doumbè qui a alors donné rendez-vous au défenseur argentin : «Otamendi j’crois t’as besoin d’une discussion en privé.». Le combattant de MMA, réputé pour ses talents de striking, est prêt à assurer la défense de l’équipe de France olympique !