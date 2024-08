Jeux Olympiques 2024 : la fin de match France-Argentine a dégénéré !

Dans la douleur, l’équipe de France de Thierry Henry s’est qualifiée pour les demi-finales des Jeux Olympiques en écartant l’Argentine de Javier Mascherano, grâce à un but très tôt de Jean-Philippe Mateta (1-0). Revanchards après l’épisode de la finale du Mondial 2022 et les chants racistes et anti-Français proférés par les Argentins lors de la victoire en Copa América, les Bleuets avaient à cœur de faire un résultat contre un pays rapidement devenu le rival numéro un, mais pas que pour des raisons sportives malheureusement.

Célébrant chaque réussite offensive, chaque intervention défensive et tous unis, Thierry Henry et ses hommes sont parvenus à tenir le score et à s’assurer la possibilité d’avoir une médaille, au moins le bronze en cas de défaite en demi-finale. Mais après le coup de sifflet final, Nicolas Otamendi, le premier, ainsi qu’un certain nombre de joueurs argentins, sont rapidement venus au conflit avec les joueurs tricolores, et après des minutes d’échauffourées, Enzo Millot a écopé d’un carton rouge.

Thierry Henry n’a pas aimé

Une fin de match que n’a pas du tout aimé Thierry Henry, notamment en raison du rouge de Millot. «Je me suis tourné pour aller serrer la main à l’entraîneur adverse. Mais d’un coup, j’ai vu plein de choses. On m’a averti qu’Enzo Millot avait pris un rouge. On verra bien si c’est mérité. On va revoir. On perd un joueur et c’est surtout inutile. Tu ne prends pas un rouge sur le banc, je ne suis pas content (…) On a montré qu’on avait du tempérament. On voit l’unité. Le seul bémol, c’est de prendre un rouge pour rien», a expliqué l’entraîneur des Bleuets, sur France 3.

Même chose pour le buteur, Jean-Philippe Mateta, qui s’était déjà chauffé avec Gerónimo Rulli pendant le match : «Les bagarres ? Vous connaissez mieux que moi les Argentins… La victoire, ça va rester gravé, maintenant il y a un autre match, le contrat n’est pas encore rempli non, on veut encore gagner». Même si le football n’est pas le sport majeur aux Jeux Olympiques, cette victoire contre l’Argentine restera dans l’histoire comme une belle revanche face à tous les récents événements.