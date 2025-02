L’avis osé de Didier Deschamps sur Kylian Mbappé

Didier Deschamps n’en a jamais fait mystère : il sait que Kylian Mbappé traversait ces derniers mois la période la plus orageuse de sa carrière. Entre son départ sur fond de tension du PSG, son arrivée difficile à digérer au Real Madrid, ou encore les polémiques nées de son escapade en Suède au mois d’octobre, le champion du monde 2018 en a vu de toutes les couleurs.

Mais ça y est, après avoir manqué les deux derniers rassemblements des Bleus, en octobre puis en novembre, le Madrilène se porte mieux et va faire son retour en sélection comme il l’avait récemment annoncé, et comme vient de le confirmer son sélectionneur Didier Deschamps. Au cours d’un entretien accordé au Parisien, DD a justement été invité à commenter la forme du moment de son joueur. Et pour lui, il n’y a pas de doute, Mbappé fait à nouveau partie des meilleurs joueurs du monde. «Si je dirais qu’il fait partie des deux-trois meilleurs joueurs du monde ? Il a retrouvé la pleine possession de ses moyens. Il a toujours fait partie des meilleurs joueurs du monde, oui. » Avec Mohamed Salah, Raphinha, Lamine Yamal, Ousmane Dembelé et d’autres, alors.