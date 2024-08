Ligue des Champions : Lille s’offre Fenerbahçe sur le fil et prend une bonne option !

La musique n’est pas encore là, mais l’odeur de la Ligue des Champions se faisait sentir. Ce mardi soir, Lille recevait Fenerbahçe du côté du Stade du Hainaut à Valenciennes pour le compte du 3e tour préliminaire de la C1. Un match aller à haute tension où les Dogues voulaient prendre une bonne option. Pour que cela arrive, Bruno Genesio misait sur un 4-4-1-1 avec Lucas Chevalier dans les cages devant Thomas Meunier, Bafodé Diakité, Alexsandro et Gabriel Gudmundsson. Benjamin André et Angel Gomes assuraient le double pivot avec Hakon Haraldson et Tiago Santos sur les ailes. Devant, Jonathan David était soutenu par Rémy Cabella. Pour Fenerbahçe, José Mourinho s’établissait en 4-3-3 avec Dominik Livakovic comme dernier rempart. Les latéraux de la sélection turque Ferdi Kadioglu et Mert Müldür débutaient tout comme Dusan Tadic et Allan Saint-Maximin qui accompagnaient Edin Dzeko devant.

Pour ce match, il ne fallait pas arriver en retard puisque Fenerbahçe débutait fort en mettant beaucoup de rythme. Surpris, les Lillois réagissaient immédiatement avec une remise de Tiago Santos pour Angel Gomes. Ce dernier frappait fort du droit, mais tombait sur Dominik Livakovic (8e). Dans un bon début de match, Tiago Santos continuait ses efforts avec une incursion et un centre que Jayden Oosterwolde allait dévier au fond de ses propres buts (1-0, 12e). En tête dans cette partie, Lille allait mieux et multipliait les offensives à l’image d’une tentative d’Hakon Haraldson (15e) puis une lourde frappe d’Angel Gomes, qui était de nouveau repoussée par un Dominik Livakovic très inspiré ce soir (27e). Malmené, Fenerbahçe avait ensuite une grosse possibilité pour égaliser, mais Lucas Chevalier allait repousser la tentative d’Edin Dzeko (31e). Malgré cela, Lille terminait mieux ce premier acte et Jonathan David passait proche du deuxième but. Sur corner, il était trouvé totalement esseulé sur la gauche de la surface, mais sa reprise passait au-dessus du cadre de Dominik Livakovic (44e). À la pause, Lille menait d’une courte tête assez logiquement.

Lille sur le fil grâce à Zhegrova

Au retour des vestiaires, Fenerbahçe revenait avec de grosses intensions. Suite à une perte de balle d’Angel Gomes, Allan Saint-Maximin déclenchait un tir que Lucas Chevalier parvenait à repousser (47e). Le portier lillois allait encore dégoûter l’ailier français en gagnant un nouveau un contre un quelques minutes plus tard (50e). Lille se mettait dans la difficulté, mais parvenait doucement, mais sûrement à relever la tête. Justement, celle d’Hakon Haraldsson consécutive à un centre de Thomas Meunier allait terminer dans les gants de Dominik Livakovic (64e). Mieux, Lille n’était pourtant pas à l’abri. Sur un coup franc concédé juste devant leur surface par les Nordistes, Irfan Kahveci allait crucifier les Dogues d’un missile dans la lucarne droite (1-1, 79e). Alors qu’on se dirigeait vers un match nul, Edon Zhegrova alors entré en jeu partait de la droite et repiquait vers la surface où il enroulait un tir qui était dévié au fond des filets par Caglar Söyüncü (2-1, 90e +2). Lille s’en sort parfaitement avec cette courte victoire arrachée sur le fil et prend une option avant un match chaud qui aura lieu en Turquie.

Dans les autres rencontres, le Dynamo Kiev s’est fait accrocher par les Glasgow Rangers en fin de match (1-1) suite à un but de Cyriel Dessers. De leur côté, le Sparta Prague et le FCSB se sont également quittés sur un score de parité (1-1). Grâce à des buts de l’ancien Lensoins, Adam Buksa (17e) et de Franculino (69e), Midtjylland a pris une bonne option en s’imposant 2-0 contre Ferencvaros. Le champion de Suède Malmö a mené par deux fois contre le PAOK Salonique, mais concède finalement un match nul 2-2 suite à l’égalisation de Mady Camara en fin de match. Un peu plus tôt dans la soirée, les Bulgares de Ludogorets Razgrad ont su s’imposer du côté de l’Azerbaïdjan et de Qarabag (2-1). Enfin, Salzbourg s’est imposé 2-1 contre Twente avec un doublé du Danois Maurits Kjaergaard.

