Euro 2020, Allemagne : Marco Reus déclare forfait

Sacré nouvelle en Allemagne. Marco Reus (31 ans) a annoncé ce mardi sur son compte Instagram qu'il avait pris la décision, en concertation avec Joachim Löw, de ne pas disputer l'Euro 2020.

«Bonjour, après une saison compliquée, épuisante et finalement réussie, «Dieu merci», j'ai décidé, avec l'entraîneur national, de ne pas aller aux Championnats d'Europe. Cette décision a été très difficile pour moi, car je suis toujours plein de fierté quand je suis autorisé à représenter mon pays. Mais après une année très intense pour moi personnellement et après avoir atteint mes objectifs avec le BVB, j'ai pris la décision de donner à mon corps le temps de récupérer ! Je vais profiter de la pause pour pouvoir démarrer la nouvelle saison de manière optimale ! Je souhaite à Jogi et à notre équipe tout le meilleur pour l'Euro et je vais applaudir en tant que fan et croiser les doigts... Votre Marco», a-t-il posté.