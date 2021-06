EdF : le coup de gueule d'Allan Saint-Maximin après les critiques sur Mbappé

Après son raté sur penalty qui a provoqué l’élimination de l’équipe de France face à la Suisse, Kylian Mbappé est la cible de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. De quoi agacer Allan Saint-Maximin qui a tenu à prendre la défense de son compatriote à travers un post sur son compte Twitter.

La suite après cette publicité

« Voir le retournement de veste de ces "supporters" lynchant un homme qui hier les portait au sommet pour leur faire vivre la plus belle des communions… C’est ça l’action la plus ratée de la soirée... Il n'y a pas de bouc émissaire… On gagne ensemble, on perd ensemble… », a-t-il lancé avant d'aussi évoquer le cas Olivier Giroud plus globalement. «Et c’est pareil pour Giroud, il fait partie de la team! On est dans la culture de l’instant et dans la recherche de bouc émissaire pour passer notre frustration, je ne dis pas de "féliciter un joueur" ou "de ne pas le critiquer" mais de ne pas le lyncher, c’est différent.»