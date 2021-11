Europa League : le Spartak Moscou s'offre le scalp du Napoli

Ce mercredi soir on attend avec impatience les matches de Ligue des Champions, mais il y avait un joli match de Ligue Europa entre le Spartak Moscou (4e, 4 points) et le Napoli (1er, 7 points) juste avant. Dans un groupe C homogène où l'on retrouve aussi le Legia Varsovie et Leicester, les deux formations ont montré de belles choses. Pouvant décrocher sa qualification, le Napoli a vite été rattrapé par l'enjeu. Le Spartak Moscou obtenait un penalty qui était transformé par Aleksandr Sobolev (1-0, 3e). Actifs, les Russes se montraient séduisants contre Naples et la première période était une succession d'offensive de part et d'autre. Finalement, ça a basculé en faveur des Russes avec le second but signé Aleksandr Sobolev (2-0, 28e).

Surpris par son adversaire, le Napoli entendait réagir au retour des vestiaires et haussait le tempo. S'installant dans le camp adverse, les Italiens pensaient revenir suite à un but de Giovanni di Lorenzo consécutif à un centre dévié de Piotr Zielinski (51e). Le but était logiquement refusé pour une position de hors-jeu. Naples poussait et finalement, Eljif Elmas trouvait la faille suite à une remise d'Andrea Petagna (2-1, 64e). Dans une fin de match assez tendue sous une légère neige, Eljif Elmas réalisait une jolie tête, mais tombait sur Aleksandr Selikhov (90e). Avec cette victoire 2-1, le Spartak Moscou se relance totalement et revient à hauteur du Napoli. Les Russes sont en tête du groupe juste devant les Italiens.

