La Juventus version Massimiliano Allegri prend forme

Une certaine agitation s'est emparée de Turin ces derniers jours. L'annonce du retour de Massimiliano Allegri sur le banc de touche de la Juventus a déclenché une valse des noms dans l'orbite du club bianconero. Et les chantiers sont très nombreux. Dans toutes les lignes.

La suite après cette publicité

Au rayon prolongations d'abord, d'après La Gazzetta dello Sport, l'optimisme règne pour Paulo Dybala (27 ans), Giorgio Chiellini (36 ans), Carlo Pinsiglio (31 ans) et Juan Cuadrado (33 ans). D'autres pourraient suivre, en cas de bonnes performances, à l'image de Federico Bernardeschi (27 ans), l'urgence n'étant pas de mise pour Alex Sandro, Adrien Rabiot et Leonardo Bonucci, tous trois liés jusqu'en juin 2023.

Locatelli priorité n° 1

Au rayon arrivées, deux priorités semblent clairement se dégager à en croire les médias italiens : un milieu de terrain et un attaquant. Manuel Locatelli (23 ans), auteur d'une très belle saison avec Sassuolo, est la piste n° 1 des Piémontais. Également suivi par le Paris SG, l'Atlético de Madrid et le Borussia Dortmund, l'international italien (10 sélections, 1 but) pourrait débarquer en prêt avec option d'achat d'environ 40 M€. Les noms de Paul Pogba (28 ans, Manchester United) et Miralem Pjanic (30 ans, Barcelone) sont également cités.

Offensivement, un nom aussi se détache. Il s'agit d'Edin Dzeko (35 ans) selon les informations du Corriere dello Sport. Le Bosnien, valeur sûre de Serie A, est une garantie de buts. Allegri apprécie son profil et ses qualités. Son transfert en provenance de l'AS Roma semble aussi plus abordable que les autres opérations envisagées par les Turinois à ce poste.

Dzeko plutôt que Gabriel Jesus ?

Le Corriere explique en effet que Mauro Icardi (27 ans), apprécié de longue date dans le Nord de l'Italie) est jugé trop gourmand au niveau salarial en l'état actuel des finances locales. Autre dossier évoqué récemment, le jeune talent serbe Dusan Vlahovic (21 ans) est, de son côté, bloqué par la Fiorentina, qui demande énormément d'argent, environ 50 M€, pour envisager de le lâcher.

Enfin, Gabriel Jesus (24 ans), sous contrat jusqu'en juin 2023 avec Manchester City, est également évoqué parmi les cibles de la Juve par La Gazzetta dello Sport du jour. Encore faudra-t-il que les champions d'Angleterre acceptent de le lâcher sous forme de prêt avec option d'achat non obligatoire, seule solution envisagée par la direction piémontaise selon le journal au papier rose. Voilà qui promet !