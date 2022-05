Le FC Barcelone est dans la mouise !

Robert Lewandowski, Ruben Neves, Raphinha... Chaque jour, de nouveaux noms sortent dans la presse catalane. Pas forcément des joueurs galactiques pour la plupart d'entre eux, mais des joueurs qui coûteront tout de même une certaine somme à l'équipe de Xavi, dans une situation financière très difficile. Et les dernières informations en provenance du pays de Cervantes sont peu rassurantes.

La suite après cette publicité

Comme l'indique la Cadena COPE, la situation du club est terrible. Il est asphixié par le fair-play financier de la Liga, qui limite les dépenses des clubs et qui, via certaines restrictions, empêche les clubs de dépenser plus que ce qu'ils ont et/ou génèrent. Selon la radio espagnole, toutes les prolongations de contrat sont actuellement paralysées.

Le Barça ne peut rien faire

Le FC Barcelone ne peut ainsi même pas augmenter les salaires de certains joueurs et les inscrire pour participer à la Liga. Même si son nom n'est pas cité, on imagine que c'est le cas dans ce dossier Gavi, qui n'avance pas vraiment. Ce n'est pas tout, puisque même les joueurs qui arriveront libres comme Kessié et Christensen ne pourront être inscrits si la situation n'évolue pas. Tout est donc paralysé. « Le Barça connaît sa situation financière et les règles de la Liga. Je ne sais pas s'ils vendront De Jong ou Pedri, mais ils savent qu'ils doivent encaisser plus d'argent et vendre des actifs. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas recruter Lewandowski », a même lancé Javier Tebas ce mardi dans une sortie médiatique remarquée.

Heureusement, le FC Barcelone a quelques solutions, comme la signature de ce fameux deal avec CVC, qui apporterait des liquidités aux Catalans en échange d'un pourcentage de leurs revenus des droits TV pour les années à venir. La vente de Frenkie de Jong, convoité par Manchester United et le PSG, est aussi une autre possibilité sérieusement envisagée par la direction. Joan Laporta va devoir agir vite...