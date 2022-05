Le nouveau sale tour que veut jouer le PSG au FC Barcelone et à Xavi

La suite après cette publicité

On l'a bien vu ces dernières années, les relations entre le club de la capitale française et les deux ogres espagnols se sont considérablement tendues. Tout d'abord, avec le FC Barcelone, depuis l'affaire Neymar et les multiples tentatives de rapatriement du Brésilien à Barcelone, sans parler de l'intérêt catalan pour des joueurs comme Marquinhos ou Verratti. Puis le dossier Messi a aussi fait mal, même si l'Argentin était en fin de contrat. Vint ensuite la rivalité avec le Real Madrid, principalement concentrée autour du dossier Mbappé sur lequel il est inutile de revenir.

Et voilà que le champion de France pourrait remettre une pièce dans la machine. Selon les informations du Chiringuito de Jugones, le Paris Saint-Germain s'intéresse à Frenkie de Jong. C'est même plus qu'un simple intérêt, puisque les Franciliens sont déjà passés à l'attaque, et le 31 janvier dernier, ils avaient fait part de leur intérêt pour le joueur à la direction du Barça.

Manchester United, principal rival du PSG

Il est désormais l'un des grands objectifs de l'état-major parisien, qui se cherche un milieu de terrain, alors qu'Aurélien Tchouaméni semble doucement se diriger vers Madrid comme nous vous l'avons expliqué en exclusivité sur Foot Mercato. Dans ce dossier, les Parisiens vont avoir de la concurrence, puisque Manchester United et Erik ten Hag rêvent d'enrôler le joueur, à qui ils seraient prêts à offrir le meilleur salaire de l'effectif.

Côté catalan, les intentions concernant De Jong sont un peu floues. Certains médias expliquent que le club compte sur lui pour renflouer les caisses, surtout s'il ne signe pas ce fameux deal avec CVC, pendant que d'autres indiquent que Xavi le veut dans son équipe pour l'an prochain et n'a pas la moindre envie de le voir partir. On sera bientôt fixé...