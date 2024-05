Le Borussia Dortmund veut boucler 2 recrues avant de retrouver le PSG

C’est un résultat qui a surpris tout le monde. En milieu de semaine, le Borussia Dortmund a frappé un joli coup en s’imposant 1-0 face au PSG sur sa pelouse. Bien entendu, rien n’est joué encore, mais le club de la Ruhr a pris un bel avantage en vue de la qualification pour la finale de la Ligue des Champions. Il faudra confirmer au Parc des Princes. Dans le même temps, la direction travaille aussi sur le mercato.

Comme l’indique l’édition allemande de Sky Sports, l’état-major des Marsupiaux veut boucler deux transferts définitifs rapidement. Il s’agit de deux joueurs déjà présents dans l’effectif. Sans surprise, le premier n’est autre que Jadon Sancho, prêté par Manchester United, et qui a l’intention de rester du côté de Dortmund plutôt que de revenir à Old Trafford.

Négociations lancées

Comme l’explique le média, le Borussia Dortmund travaille sur un nouveau deal, qui serait a priori un prêt avec option d’achat pour le joueur qui est en train de se relancer du côté du Signal Iduna Park. Le média précise en revanche que le club ne veut pas faire de folies et ne veut pas débourser plus de 35 millions d’euros, correspondant au transfert le plus cher de l’histoire du club, Ousmane Dembélé, en 2017. La balle est plutôt dans le camp des Red Devils dans ce dossier.

Puis, il y a Ian Maatsen, latéral gauche auteur d’une très belle prestation face à Paris également. Le Néerlandais de 22 ans est prêté par Chelsea, mais souhaite rester à Dortmund et le club allemand souhaite le conserver. Les Marsupiaux veulent faire baisser les 35/40 millions de son option d’achat et les négociations ont déjà démarré avec les Blues, qui ont besoin de vendre à cause du fair-play financier. Affaire à suivre mais les deux opérations pourraient se conclure rapidement.