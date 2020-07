Real Madrid : Achraf Hakimi débarque à l'Inter !

La suite après cette publicité

C'était le dossier fil rouge de la saison 2019-20. Après deux saisons en prêt au Borussia Dortmund, qu'allait faire Achraf Hakimi pour l'exercice 2020-21 ? Tous les mois ou presque, une nouvelle rumeur sortait sur le latéral droit marocain. Et pour cause. Depuis deux exercices, le joueur de 21 ans prêté par le Real Madrid impressionnait la planète football, que ce soit en Allemagne ou en Europe, lors des soirées de Ligue des champions. À son compteur, on recense notamment 12 buts et 17 passes décisives répartis sur deux ans lors de son aventure à Dortmund. Lucien Favre en a fait un des hommes de base de ses dispositifs sur le flanc droit, que ce soit dans une défense à quatre ou plus haut en piston lorsqu'il passait à cinq.

Retour au Real Madrid donc pour Hakimi, mais pas pour longtemps. Son agent répétait sans cesse depuis quelques mois le désir de son poulain de s'imposer au sein de la formation dirigée par Zinedine Zidane. Mais finalement ses appels n'ont pas été entendus. En effet, le Real ne pouvait assurer mieux qu'un poste de doublure de Dani Carvajal au sein de l'effectif madrilène. Du coup, face à cette déception, le Marocain pour continuer à être titulaire au sein d'une grande écurie européenne devait s'en aller. De nouveau. Le Bayern Munich serait venu aux renseignements et aurait tenté de le convaincre avec un gros salaire de poursuivre son aventure en Bundesliga.

Un transfert estimé à 40 M€

Mais finalement les Munichois se sont fait devancer par l'Inter sur le dossier ! Les Intéristes, en négociations depuis plusieurs mois avec le Real Madrid et avec le joueur, ont officialisé la venue du désormais ancien joueur du BVB. Son transfert est estimé à 40 M€, un tarif relativement abordable qui s'explique par une préférence de rachat insérée par le Real Madrid. « Le Real Madrid et l’Inter Milan ont trouvé un accord pour le transfert du joueur Achraf Hakimi. Le club souhaite remercier Achraf pour toutes ces années d’implication, de professionnalisme et pour son comportement exemplaire depuis qu’il est arrivé au centre de formation en 2006. Le club lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle aventure », indique le communiqué publié par la Casa Blanca.

Il s'agit d'un énorme coup de la part de la formation italienne. Elle récupère un joueur qui est considéré comme un des meilleurs latéraux d'Europe. Une manière de renforcer encore un peu plus une armada dirigée par Antonio Conte qui tente depuis la saison dernière de faire gagner de nouveau le titre de champion d'Italie à l'Inter. Et ainsi faire tomber de son piédestal la Juventus. Hakimi arrive pour cela.