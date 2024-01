Coupe d’Asie 2023 : le Tadjikistan élimine les Émirats arabes unis et file en quart de finale !

Les huitièmes de finale de la Coupe d’Asie 2023 ont débuté ce dimanche. Après la large victoire de l’Australie contre l’Indonésie, on avait déjà l’un des qualifiés pour les quarts de finale. On connait désormais qui a hérité du deuxième ticket. Le surprenant Tadjikistan croisait le fer avec les Émirats arabes unis, un habitué de la compétition. Pour leur première participation, les Lions de Perse impressionnent par un joli jeu et des intentions offensives. Cette fois cela a été bien plus compliqué contre un adversaire bien plus rôdé et qui avait atteint la demi-finale de la compétition lors de la dernière édition en 2019.

En première période, c’est pourtant Zoir Dzhuraboyev qui a déposé un centre magnifique sur la tête de Vahdat Khanonov qui n’a pas laissé la moindre chance au gardien (1-0, 30e). Tenant pendant longtemps, le Tadjikistan a longtemps tenu, jusqu’à ce que Khalifa Al Hammadi vienne chercher l’égalisation de la tête sur coup franc (1-1, 90e +5). S’en sont alors suivi des prolongations où les deux équipes se sont rendues coup pour coup sans se départager. La séance de tirs au but a vu Caio Canedo Corrêa rater sa tentative pour les Émirats arabes unis et le Tadjikistan a fait carton plein (5-3). Le Tadjikistan défiera l’Irak ou la Jordanie en quart de finale.