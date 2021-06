Donnarumma déjà envoyé à la Roma par le PSG ?

Malgré la saison XXL de Keylor Navas dans les cages, le Paris Saint-Germain a décidé de recruter un autre gardien en la personne de Gianluigi Donnarumma (22 ans) et de profiter d’une opportunité sur le marché des transferts. Le portier italien, en fin de contrat avec l’AC Milan, devrait rejoindre la capitale française mais pourrait passer la saison prochaine en prêt.

Comme le rapporte aujourd’hui l’Équipe et la presse italienne, l’AS Rome de José Mourinho, qui cherche à faire venir un top gardien cet été, pourrait enrôler le temps d’une saison l’international transalpin (26 sélections). Le quotidien français affirme même que cette solution est la plus probable à ce stade afin que Donnarumma puisse avoir le maximum de temps de jeu pour l’exercice 2021/2022 et ainsi avoir une place de titulaire assurée.