AS Rome : José Mourinho veut récupérer Hugo Lloris

Le premier chantier de José Mourinho sera celui du gardien de but. Le technicien portugais veut un nouveau numéro un lors du prochain mercato d’été. Le jeune Daniel Fuzato sera le second alors que Pau Lopez est placé sur la liste de transferts. Pour ce poste, José Mourinho a une idée en tête.

Selon les informations de la Gazzetta Dello Sport, l’ancien entraîneur de Tottenham a coché trois noms. D’abord ceux de Szczesny et Rui Patricio mais aussi et surtout celui d’Hugo Lloris (34 ans). Le Français est annoncé sur le départ depuis quelques semaines et José Mourinho aimerait bien retravailler avec lui après l’avoir déjà côtoyé chez les Spurs. La Roma veut passer à l'action après l'Euro.