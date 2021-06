Gianluigi Donnarumma au PSG, ça brûle

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain accélère. Alors que le mercato estival n'a pas encore officiellement ouvert ses portes (il débutera le 9 juin), Leonardo et Nasser al-Khelaïfi ont la volonté d'envoyer un message très fort sur le marché des transferts, notamment pour prouver à Kylian Mbappé (22 ans) que le club de la capitale est prêt à lui offrir ce qu'il demande : une équipe encore plus compétitive.

En ce sens, le Paris SG a sorti l'artillerie lourde pour convaincre Georginio Wijnaldum (30 ans) de rallier la capitale française au nez et à la barbe du FC Barcelone, comme révélé en exclusivité par Foot Mercato ces dernières heures. En parallèle, les dirigeants parisiens se sont activés pour boucler une autre arrivée, un peu plus surprenante : celle de Gianluigi Donnarumma (22 ans), le gardien de l'AC Milan arrivant en fin de contrat avec son club formateur.

Comme nous vous l'avons révélé ce lundi, les contacts entre Leonardo et Mino Raiola, l'agent du jeune portier international italien (26 sélections), se sont intensifiés récemment, d'autant plus que le PSG a pris une longueur d'avance sur ce dossier face à la concurrence du Barça et de la Juventus. D'après les dernières informations publiées ce lundi soir par le très bien informé Fabrizio Romano, Paris est désormais très proche de finaliser l'arrivée de Gianluigi Donnarumma, avec qui un accord est imminent. Le journaliste de Sky Italia précise que le gardien italien devrait passer sa traditionnelle visite médicale dans les prochaines heures au centre d'entraînement de la sélection italienne, avec qui le portier s'apprête à disputer l'Euro 2020.

Sky Sport ajoute de son côté que pour convaincre le désormais ex-Rossoneri, le Paris Saint-Germain lui a offert un contrat de 12 M€ par an sur les cinq prochaines années (soit 60 M€ annuels jusqu'en 2026). Nasser al-Khelaïfi aurait même œuvré personnellement afin de boucler l'arrivée du Transalpin au plus vite. En attendant l'officialisation de cette opération, qui peut interroger au vu de la présence de l'excellent Keylor Navas, numéro 1 incontestable du côté du Parc des Princes, le PSG est donc sur le point d'ajouter une nouvelle recrue à l'effectif de Mauricio Pochettino, et le tout, sans avoir à verser un centime à un autre club...

