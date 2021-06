PSG : Kylian Mbappé décidera après l'Euro de son avenir

«Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. [...] Tout ce que je peux dire est que ça avance bien. J'espère qu'on trouvera un terrain d'entente. C'est Paris, c'est son pays.» Par cette sortie médiatique dimanche soir, Nasser al-Khelaïfi, le président du Paris Saint-Germain, a marqué les esprits sur l'un des sujets les plus chauds du mercato estival à venir : l'avenir de Kylian Mbappé (22 ans). Le champion du monde 2018 demeure sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le club de la capitale et n'a toujours pas prolongé alors que de nombreux clubs suivent attentivement la situation.

D'après les informations du Parisien, les prétendants de Kylian Mbappé et le PSG vont devoir patienter pour connaître ses intentions. L'ancien prodige de l'AS Monaco ne prendra sa décision concernant son futur qu'après l'Euro 2020 qu'il va disputer avec l'équipe de France. Le quotidien français le rappelle : la compétitivité du Paris SG et donc les choix opérés en interne sur le mercato estival conditionneront son choix : prolonger ou partir, à un an de l'issue de son bail afin que Paris récupère un chèque. En attendant, Leonardo a bouclé la signature de Georginio Wijnaldum (30 ans), qui arrive libre en provenance de Liverpool. De quoi lancer un mercato de folie pour convaincre « KM7 » ?