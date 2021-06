PSG : Nasser Al-Khelaïfi sort du silence sur les dossiers Pochettino et Mbappé

La suite après cette publicité

Cette saison, le LOSC a privé le Paris Saint-Germain d'un nouveau titre de champion de France. Une cruelle désillusion pour le club parisien qui n'aura raflé que la Coupe de France et le Trophée des champions. A peine l'exercice 2020-2021 achevé, que les rumeurs les plus folles circulent sur la formation francilienne. Ces derniers jours, on évoque ainsi le mal-être de Mauricio Pochettino et sa volonté de quitter la capitale française. Des discussions auraient même eu lieu entre le technicien argentin et le président de Tottenham, son ancien club, Daniel Levy. Depuis, le flou artistique demeure sur l'avenir de Pochettino au PSG. Le silence de ce dernier n'aspire pas à apporter une certaine quiétude dans ce dossier. Dans une interview accordée à l'Equipe, Nasser Al-Khelaïfi le président du PSG a effectué une petite mise au point sur le sujet.

Si ses interventions médiatiques se veulent rares, elles ont le mérite de clarifier les choses... Interrogé sur la situation de son entraîneur courtisé par Tottenham, l'homme fort du club parisien s'est voulu à la fois ferme et rassurant. « Écoutez, à la fin de la saison j'ai eu deux réunions avec Pochettino, deux ou trois heures à chaque fois. Il ne m'a jamais dit qu'il voulait partir. Il n'a jamais eu une attitude laissant penser qu'il voulait partir. C'est tout l'inverse. Il était totalement impliqué sur les sujets : le club, la structure, l'organisation, ce dont il a besoin pour la saison prochaine... Il échange presque tous les jours avec Leonardo à propos du mercato, des joueurs, etc. Cette situation me contrarie vraiment, ce n'est pas convenable. Il est là depuis janvier, il a encore deux ans de contrat, c'est notre coach. Pour lui comme pour Mbappé, des gens essaient de nous perturber. Mais on est ensemble. Personne ne nous divisera en agissant ainsi, » confie Al-Khelaïfi un brin irrité. Malheureusement pour le principal protagoniste, les tribulations parisiennes ne se limitent pas au seul cas Mauricio Pochettino. Evidemment, tout le monde attend de connaître le dénouement du feuilleton Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Paris SG, le champion du monde 2018 fait durer le suspense.

Nasser Al-Khelaïfi ne voit pas Kylian Mbappé ailleurs qu'au PSG

Une indécision qui s'accompagne inéluctablement d'affabulations sur son futur. Là encore, le président du PSG affiche son optimisme et estime que les tractations se déroulent dans le bon sens entre les deux parties. « Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien. J'espère qu'on trouvera un terrain d'entente. C'est Paris, c'est son pays. Il a une mission, pas seulement être un joueur de foot mais promouvoir le Championnat de France, son pays et sa capitale. C'est un garçon fantastique, comme personne et comme athlète. Il est un des meilleurs joueurs actuels et il gagnera le Ballon d'Or pendant des années, j'en suis sûr à 100 %. Il a tout ce qu'il faut pour prolonger ici. Où peut-il aller ? Quels clubs, en termes d'ambition et de projet, peuvent aujourd'hui rivaliser avec le PSG ?, » lâche ainsi NAK.

Et même si son attaquant lui a mis indirectement la pression en réclamant une équipe ambitieuse pour la saison prochaine, le dirigeant francilien n'y voit que du positif. « S'il dit ça, c'est qu'il veut gagner et ce n'est pas une mauvaise chose. On est ambitieux nous aussi. Mais s'il veut décider de qui on recrute ou pas, ça, ce n'est pas possible. Je répète, c'est un garçon super, je suis sûr qu'il dit ça car il veut une meilleure équipe pour gagner la C1. » L'avenir dira si les prédictions de Nasser Al-Khelaïfi s'avèrent justes...