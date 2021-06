Paris veut conclure rapidement Gianluigi Donnarumma

Le Paris Saint-Germain veut continuer sur sa lancée. Après avoir bouclé le transfert de Georginio Wijnaldum au nez et à la barbe du FC Barcelone, le PSG veut rapidement récupérer Gianluigi Donnarumma. Le club de la capitale tente d’accélérer les choses et les contacts se sont intensifiés entre Leonardo et l’agent du joueur Mino Raiola ces dernières heures.

La suite après cette publicité

Alors que plusieurs clubs s’étaient intéressés à la situation du jeune gardien de 22 ans, il semblerait que le PSG ait un temps d'avance et soit finalement le seul club capable de satisfaire les demandes du joueur. Le FC Barcelone, un temps intéressé, ne veut finalement pas se séparer de Ter Stegen tout comme la Juventus qui doit vendre d’abord Wojciech Szczęsny. Massimo Allegri veut d’ailleurs le conserver. Paris a le champ libre et veut donc finaliser le dossier des les prochains jours.