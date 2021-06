Georginio Wijnaldum a choisi le PSG !

La suite après cette publicité

Tout portait à croire que Georginio Wijnaldum allait rejoindre le FC Barcelone, où son ancien sélectionneur Ronald Koeman l'attendait les bras ouverts. Mais ça, c'était avant l'apparition du Paris Saint-Germain dans ce dossier. Les Franciliens ont ainsi soumis une offre de dernière minute au milieu de terrain dont le contrat avec Liverpool arrive à expiration en ce mois de juin.

Et visiblement, la proposition faite par les décideurs du club de la capitale française a fait son effet. Selon nos informations, le Néerlandais va bien rejoindre le Paris Saint-Germain et non le FC Barcelone. Il a ainsi pris sa décision en cette journée de dimanche, et il viendra renforcer l'entrejeu de l'équipe (pour l'instant) dirigée par Mauricio Pochettino.

Un contrat jusqu'en 2024

Le FC Barcelone n'a pas voulu s'aligner sur l'offre formulée par le PSG, qui a doublé le salaire proposé par l'écurie de Liga. Et de toute manière, le club catalan n'en a pas vraiment les moyens. Wijnaldum deviendra donc la première recrue estivale du Paris Saint-Germain, et il devrait bientôt signer le contrat qui le liera au deuxième du dernier championnat de France jusqu'en 2024.

🚨 Info: Accord total entre le #PSG et Georginio Wijaldum 🇳🇱. Le néerlandais avait le choix entre le FC Barcelone et Paris. C'est finalement les parisiens qui ont raflé la mise au dernier moment. pic.twitter.com/RBr1etV8YB — Santi' FM (@Santi_J_FM) June 6, 2021

Ce premier dossier bouclé, Leonardo et ses équipes vont maintenant pouvoir s'attaquer à d'autres postes à renforcer, comme celui de latéral droit, où les négociations peinent à avancer avec l'Inter pour Achraf Hakimi, malgré un accord entre le joueur et les Parisiens. Les prochaines semaines vont être mouvementées !