PSG : Sergio Rico peut désormais communiquer avec ses proches

Très bonne nouvelle concernant l’amélioration de l’état de santé de Sergio Rico. Victime d’un accident impliquant un cheval le 28 mai dernier, le portier du Paris Saint-Germain était sorti du coma, dans lequel il avait été placé après avoir été gravement touché à la tête, récemment. Et ce lundi, Alba Silva, l’épouse du gardien du club parisien, a révélé à une journaliste de l’agence de presse espagnole Europa Press que le joueur de 29 ans était désormais capable de communiquer avec ses proches tout en donnant des précisions importantes sur la mémoire de son conjoint. «Les choses s’améliorent. Il communique, Sergio communique. Il nous appelle par notre nom, il sait parfaitement qui nous sommes et sa mémoire est bonne», s’est notamment réjoui Alba Silva.

Le portier du PSG pourrait donc même sortir plus rapidement que prévu de l’unité de soins intensifs, dans laquelle il se trouve actuellement à l’hôpital universitaire de Séville, comme l’a déclaré son épouse. « J’espère qu’ils le transféreront dans un service dès que possible, mais ils (les médecins, ndlr) doivent être sûrs et ils n’ont pas encore pris de décision. Lorsqu’ils prendront leur décision, nous leur ferons confiance» a-t-elle confié avant de conclure sur les souvenirs de l’accident de Sergio Rico. En effet, le joueur espagnol ne se souviendrait pas encore de ce moment précis : «je ne le pense pas, mais nous devrons attendre qu’il puisse vraiment s’exprimer. Nous essayons simplement, pour l’instant, de le faire se sentir bien, calme.» Une réelle amélioration qui laisse en tout cas place à l’optimisme !

