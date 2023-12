PSG : Luis Suarez et Lionel Messi avaient prévenu Neymar

Son passage au Paris Saint-Germain est pour le moins clivant. Arrivé en grande pompe à l’été 2017 en provenance du FC Barcelone contre 222 millions d’euros, Neymar a été tantôt adulé tantôt conspué par les fans parisiens. Et alors qu’il est parti cet été de la capitale pour rejoindre l’Arabie saoudite et Al-Hilal, le constat est implacable : venu pour devenir le meilleur joueur du monde et rapporter sa première Ligue des Champions au PSG, le virtuose brésilien a échoué. Aujourd’hui gravement blessé et âgé de 31 ans, la grandeur de sa carrière semble derrière lui. Son passage le plus reluisant sur le Vieux Continent restera assurément ses trois saisons partagées avec Luis Suarez et Lionel Messi sous les couleurs du Barça entre 2014 et 2017. Ce trio d’attaque, surnommé la MSN, a sa place très haut dans le panthéon de l’histoire du football et aura fait rêver tous les fans de football.

Forcément, avec le départ de l’ancien de Santos au PSG à l’été 2017, ce mythe a pris fin. Interrogé lors de l’émission Crank, El Pistolero est d’ailleurs revenu sur cette association qui a martyrisé plus d’une défense. Le buteur uruguayen a confessé avoir prévenu Neymar, avec l’aide de Lionel Messi, que rejoindre Paris était une erreur : «c’était une erreur d’aller au PSG. Si Ney voulait être le meilleur, il devait continuer aux côtés de Leo. Nous avons dû l’aider, le conseiller, mais à la fin il a pris sa décision qui est respectable. Il a laissé un grand vide, la relation entre nous deux était spectaculaire. En dehors du terrain, nous étions sur la même longueur d’onde.» Pour rappel, Lionel Messi avait finalement rejoint Neymar à Paris. L’octuple Ballon d’Or a constaté par lui-même que rejoindre les bords de la Seine n’était pas une si bonne idée pour sa carrière…