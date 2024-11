Les vérités de Rodri sur sa vidéo polémique sur Vinicius Junior

Vainqueur du Ballon d’Or 2024, Rodri (28 ans) poursuit sa tournée médiatique. Après avoir mis un petit tacle au Real Madrid après l’absence très remarquée de la Casa Blanca à la cérémonie de remise du prestigieux trophée à Paris, le milieu de terrain espagnol de Manchester City s’est posé cette fois devant le micro de la radio Cadena COPE pour évoquer d’autres polémiques liées à son sacre. À commencer par sa popularité au sein de son propre pays.

En Espagne, la plupart des gens espéraient le triomphe de Vinicius Junior aux dépens d’un Rodri pourtant vainqueur de l’Euro avec la Roja. Un détail qui n’a pas échappé à Rodri. « J’aime que les gens puissent voter ce qu’ils ressentent et ce qu’ils veulent. Ce que je dis, c’est que nous sommes un pays particulier. En ce sens que je pense que nous sommes plus attachés à notre club qu’à notre pays, bien souvent. Ce n’est pas le cas dans d’autres pays. C’est mon sentiment. »

Rodri n’aurait pas fait comme le Real Madrid

Le Mancunien est ensuite revenu sur LA grosse polémique de son sacre parisien : la vidéo (rapidement retirée par Manchester City) où on le voit célébrer sa victoire dans un restaurant de la capitale, tout en chambrant Vinicius Junior. « Les gens doivent comprendre qu’il existe une concurrence saine. (…) En fin de compte, c’est une fête privée et je suis sûr que si nous mettons une caméra dans chacune de nos maisons à la fin… (…) Cette célébration est un moment où vous ne pensez à rien d’autre », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

« Il n’y a aucun manque de respect envers qui que ce soit, c’est juste une autre histoire de rivalité. J’ai un énorme respect pour Vinicius, pour le Real Madrid, pour tous les joueurs qui ont eu la chance de gagner le Ballon d’Or », a-t-il conclu, en ajoutant qu’il n’avait pas reçu non plus de messages de la part du Brésilien ni du Real Madrid pour le féliciter. « Ce n’est pas mon club. Ils avaient eu leurs raisons, leurs motivations. Je n’aurais pas agi de la sorte. Mais cela ne veut pas dire que c’était bien ou mal. Chacun prend ses propres décisions et c’est tout. Il n’est pas nécessaire d’y réfléchir davantage. » C’est dit.