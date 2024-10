Ballon d’Or 2024 : Rodri s’est moqué de Vinicius Jr pendant sa fête !

Interrogé sur l’absence du Real Madrid à la cérémonie du Ballon d’Or 2024, Rodri avait déclaré qu’il n’en avait rien à faire. «Ils ont pris leur décision, ils ne voulaient pas être ici pour leurs raisons. J’ai accepté, je me concentre juste sur mon club, sur mes coéquipiers, les gens qui sont ici, et les gens qui sont heureux de me féliciter, et c’est tout»

Plus tard, après avoir remporté le fameux trophée, le milieu de terrain espagnol est allé célébrer son titre dans un restaurant parisien. À cette occasion, une scène polémique a été filmée et rapidement retirée des réseaux sociaux de Manchester City. On y voit Rodri faire trouver sa serviette et chanter l’air de la chanson Bella Ciao avec les paroles suivantes « Vinicius ! Vinicius ! Ciao ! Ciao Ciao ! » Le tout devant un Ruben Dias tout sourire. Des images relayées par El Chiringuito qui feront sans doute réagir.