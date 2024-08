PSG : retournement de situation total pour un indésirable

Mission dégraissage. En cette fin de mercato, plusieurs pensionnaires de notre chère Ligue 1 doivent vendre pour renflouer leurs caisses et alléger leur effectif. C’est le cas de l’Olympique Lyonnais, qui a promis à la DNCG 100 M€ de ventes, ou encore de l’Olympique de Marseille, qui a du mal à vider son loft. Le Paris Saint-Germain est dans la même situation. En effet, les champions de France veulent se séparer de plusieurs éléments qui n’entrent plus dans les plans de Luis Enrique et de la direction pour diverses raisons. Une dizaine de joueurs sont concernés par ce grand nettoyage estival. C’est le cas de Danilo Pereira, Juan Bernat, Carlos Soler, Colin Dagba, Ayman Kari, Ismaël Gharbi, Ilyes Housni ou encore de Manuel Ugarte, qui se rapproche de Manchester United.

Milan Skriniar a, lui aussi, été inscrit sur la liste des éléments indésirables. Arrivé libre dans la capitale française il y a un an après plusieurs années de bons et loyaux services à l’Inter Milan, le Slovaque devait apporter son expérience et de la solidité derrière. Mais ses prestations n’ont pas été suffisamment convaincantes aux yeux de Luis Enrique et de son staff. Ainsi, la porte s’est ouverte cet été pour le défenseur, qui a été handicapé par une grosse blessure la saison dernière. Mais Skriniar ne l’entendait pas forcément de cette oreille. Très rapidement, il a fait comprendre aux pensionnaires du Parc des Princes qu’il ne comptait pas s’en aller après seulement une année passée chez eux.

Skriniar ne bougera pas

Et pour que les choses soient bien claires, il l’a même annoncé publiquement après un match en sélection nationale au début du mois de juillet. « Je reste au PSG », a lâché le footballeur sous contrat jusqu’en 2028. Malgré cela, l’écurie parisienne a tenté de le pousser vers la sortie. Mais ça ne s’est pas vraiment bousculé pour récupérer le joueur âgé de 29 ans. Au final, ce n’est pas forcément une mauvaise chose pour le PSG. En effet, L’Équipe explique ce jeudi que le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a changé d’avis le concernant. Le quotidien sportif révèle qu’un départ du Slovaque n’est plus forcément à l’ordre du jour. Mais pourquoi une telle volte-face de la part des dirigeants parisiens ?

L’Équipe précise que le club estime qu’il n’y a pas suffisamment de défenseurs centraux droitiers dans l’effectif actuel. Pour éviter d’être démuni durant la saison, le PSG a décidé de poursuivre l’aventure avec le Slovaque, pour lequel la porte est donc fermée cet été. Une bonne nouvelle pour le joueur, qui espère répondre aux attentes après avoir globalement déçu la saison dernière. Milan Skriniar (32 matches joués toutes compétitions confondues en 2023-24, 24 titularisations, 1 but, 0 passe décisive) va donc vivre une deuxième année chez les Franciliens, à moins d’un nouveau retournement de situation d’ici le 30 juillet prochain.