Incidents OL-OM : les clubs de Ligue 1 unis contre la violence

Les pensionnaires de Ligue 1 main dans la main. Face aux nouveaux incidents survenus dimanche, lors du match entre l'OL et l'OM, avec le jet de bouteille d'un spectateur au visage de Dimitri Payet (34 ans), le collège de L1 s'est réuni ce mardi afin de clamer haut et fort « son soutien total aux actions menées par la LFP pour lutter contre la violence dans les stades », comme l'indique le communiqué de la LFP.

La suite après cette publicité

Les écuries de l'élite du championnat de France ont également assuré soutenir « les discussions menées par la LFP avec le gouvernement et les pouvoirs publics (qui se sont réunis ce mardi place Beauvau et se retrouveront dans 15 jours pour établir un plan de bataille, NDLR) pour endiguer le fléau de la violence des tribunes. » Le président du collège de Ligue 1, Jean-Pierre Caillot, a lui tenu à rappeler que « les stades de football sont des lieux de fête, d’émotions et de partage ».