L’Atlético de Madrid prépare encore 6 départs

Diego Simeone est toujours là. Malgré les nombreuses rumeurs entourant son avenir l’an dernier, l’Argentin mène toujours les Colchoneros cette saison 2023-24. Et comme toujours, il a son mot à dire sur le mercato. En ce qui concerne les arrivées, il a notamment obtenu celles de Cesar Azpilicueta, Çaglar Söyüncü, Javier Galan, Mouriño ou encore Samu Omorodion. Du côté des départs, El Cholo a ouvert la porte à plusieurs éléments dont Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, tous deux partis à l’OM.

Simeone ne veut plus de João Félix

Mais Simeone a encore d’autres joueurs qu’il ne retiendra pas cet été. En tête de liste, et ce n’est pas une surprise, on retrouve João Félix. Les relations entre les deux hommes sont glaciales depuis plusieurs mois. Envoyé en prêt l’hiver dernier à Chelsea, le Portugais n’a pas convaincu les Blues. Il est donc revenu à Madrid où on ne compte plus sur lui. Bien que son coach ait dit publiquement que l’ancien de Benfica devra se battre pour se faire une place, son sort est scellé depuis qu’il a annoncé qu’il voulait rejoindre le Barça. Ce, sans l’accord de l’Atléti.

Mais son cas ne fait pas l’unanimité au Barça. Xavi n’est pas emballé alors que la direction estime qu’il peut être la nouvelle star du club. Pour ne rien arranger, les Culés sont limités financièrement. Les Colchoneros, eux, ne sont pas fermés à un prêt payant. Une opération qui coûterait pour une année 22 millions d’euros (indemnité de prêt, salaire du joueur) selon Relevo. Ce qui est jugé trop onéreux par le FCB. Mais la clé de cette opération pourrait être Ansu Fati. L’Atlético est séduit par son profil et prêt à le récupérer cet été.

D’autres départs sont envisagés

Autre cas à régler pour l’Atléti, celui de Yannick Ferreira Carrasco. Quand vient l’heure du mercato, le Belge est souvent cité comme un candidat au départ. L’hiver dernier, le Barça avait d’ailleurs tenté le coup. Ce mercredi, AS explique que l’ancien joueur de l’AS Monaco est tenté par un challenge en Arabie saoudite, lui qui avait évolué en Chine par le passé. C’est du côté d’Al-Shabab qu’il risque de poser ses valises. La Saudi Pro League fait aussi les yeux doux à Axel Witsel. En fin de contrat dans un an, le Diable Rouge sera vendu si une bonne arrive selon Marca. Idem pour Rodrigo De Paul. Le champion du monde argentin est dans le viseur d’Al-Ahli, qui est prêt à mettre 30 millions d’euros sur la table.

Pour le moment, le joueur ferme la porte. Ce qui n’est pas le cas des Colchoneros, qui voient cette offensive d’un bon œil. Même chose concernant Mario Hermoso. Libre dans un an, il est aussi sur les tablettes d’Al-Ahli selon nos informations. Il ne sera pas retenu. Approché aussi par l’Arabie saoudite, Alvaro Morata, qui veut revenir en Italie (AS Roma, Juventus, Inter), peut s’en aller comme rester. Un temps annoncé partant, Thomas Lemar et Marcos Llorente vont continuer. Idem pour Antoine Griezmann. Malgré la folle rumeur l’envoyant au PSG sur demande de Kylian Mbappé, il veut continuer cette saison avec les Colchoneros. Des Colchoneros qui pourraient se faire dépouiller lors du sprint final du mercato.