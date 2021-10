Arsenal, Everton et Liverpool lorgnent Pape Abou Cissé

Pape Abou Cissé (26 ans) fait des envieux. À en croire les informations de The Sun outre-Manche, Arsenal, Everton ainsi que Liverpool s'intéressent au défenseur central de l'Olympiakos. Les trois clubs pensionnaires de Premier League seraient même prêts à bouger leurs pions dès la prochaine fenêtre des transferts, soit en janvier prochain lors du mercato hivernal. L'international sénégalais (4 capes, 1 but) aurait été observé par des émissaires des Gunners, des Toffees et des Reds à Istanbul, lors de la victoire du club grec contre le Fenerbahçe (3-0) le 30 septembre.

L'agent du joueur aurait également été sollicité par diverses écuries, toujours d'après le tabloïd britannique. Pape Abou Cissé, prêté 6 mois à l'AS Saint-Étienne l'an passé (15 matchs), pourrait rapporter environ 10 M€ à l'Olymiakos, dont il a défendu les couleurs à 105 reprises depuis son arrivée en Grèce en provenance de l'AC Ajaccio en 2017.