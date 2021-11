Fenerbahçe : un supporter décède après la victoire contre Galatasaray

Victorieux contre Galatasaray (2-1) lors du derby stambouliote, dimanche soir, Fenerbahçe, qui n'avait plus gagné depuis le 3 octobre dernier, avait de quoi se réjouir qui plus est au regard du scénario. Rapidement mené sur le terrain de Galatasaray, Fenerbahçe a, en effet, égalisé à la 31e minute grâce à Mesüt Özil avant que Miguel Crespo ne libère les siens d'une frappe croisée dans les toutes dernières secondes du match (90+4e). Une précieuse victoire permettant aux hommes de Vitor Pereira d'occuper désormais la cinquième place du classement avec 23 points en 13 matches, à sept points du leader Trabzonspor. Mais une bien triste nouvelle est venue entacher cette soirée de fête.

Ainsi, sur le but de la victoire, un supporter de Fenerbahçe, victime d'une crise cardiaque, est décédé a rapporté hier l'agence de presse turque DHA. Âgé de 60 ans, Ahmet Uysal se trouvait dans le café tenu par son neveu à Alasehir au moment des faits. Selon DHA, le sexagénaire, «fanatique de Fenerbahçe», a exulté lors du second but de son équipe avant de s'effondrer. Conduit à l'hôpital, le supporter est décédé malgré l'intervention des médecins. «Quand Fenerbahçe, qu'il aimait tant, a marqué dans les arrêts de jeu, mon oncle s'est effondré au sol. Il n'a pas supporté cette excitation», a ainsi raconté son neveu, Ercan Uysal...