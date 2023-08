Amiens fait signer Hugo Chambon !

Du haut de ses 26 ans et de son mètre 87, Hugo Chambon s’est révélé sur le tard. Mais depuis deux ans, il enfile les buts comme des perles. Avec 15 buts et 7 passes décisives en National 3 du côté du FC Grandvillars près de Sochaux en 2021-22, ce buteur complet, mobile, combatif et habile des deux pieds a récidivé cette fois-ci en National 2 du côté de l’Olympique Saint-Quentin. Avec 16 buts marqués, il a terminé parmi les meilleurs buteurs de N2 la saison passée.

Fort logiquement, de telles performances ont aiguisé la curiosité de clubs professionnels. Après l’avoir observé à plusieurs reprises l’an passé, le SC Amiens a décidé de miser sur Hugo Chambon en lui faisant signer un premier contrat pro de deux saisons. Une belle récompense pour ce joueur avide de découvrir le haut niveau.