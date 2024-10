Le PFC confirme les négociations avec la famille Arnault et Red Bull

Le processus est bien en cours. Quelques jours après les informations relatives à un projet de rachat du Paris FC par Red Bull et la famille Arnault, le club parisien confirme être entré en négociations exclusives avec le groupe Agache, filiale de la holding familiale contrôlée par Bernard Arnault. «Agache, conseillée par Red Bull, entend ainsi contribuer au rayonnement des valeurs uniques du club et lui offrir les moyens nécessaires pour poursuivre son développement économique, citoyen et sportif. Une double ambition l’anime : inscrire durablement les équipes masculines et féminines dans l’élite du football français et dans le cœur des Parisiens», explique d’abord le communiqué.

«Par son parcours et son histoire, le Paris FC incarne une autre facette du football dans la capitale. Avec l’arrivée de Agache comme actionnaire majoritaire du club, le Club va changer de dimension et viser de nouveaux succès.» Le communiqué précise par ailleurs que les investissements fournis dans le développement de la section féminine ces dernières années seront poursuivis. Si aucun chiffre n’est détaillé, Red Bull devrait récupérer environ 15 % des parts et la famille Arnault deviendra actionnaire majoritaire à hauteur de 55% d’abord puis à hauteur de 85% d’ici 2027, quand Pierre Ferracci aura complètement lâché les rênes.