Droits TV : la Ligue 1 tremble face à la menace d’un paiement partiel de DAZN

Le climat reste explosif entre DAZN et la LFP. Alors que le diffuseur britannique est censé verser encore 140 millions d’euros d’ici fin juin, avec deux échéances de 70 millions prévues les 30 avril et 30 juin, la plateforme envisagerait de n’en régler que 90, soit une baisse de 50 millions d’euros par rapport au contrat initial. Selon L’Équipe, DAZN aurait proposé, lors de la médiation récemment échouée, de revoir à la baisse le montant dû pour la saison actuelle, dans le cadre d’un éventuel maintien jusqu’en 2029.

La situation inquiète au plus haut niveau. Philippe Diallo, président de la FFF, a évoqué jeudi sa « plus grande préoccupation » : « il y a quelques clubs en Ligue 1 et en Ligue 2 qui sont en très grandes difficultés ». Le refus de DAZN de rompre le contrat à l’amiable avec indemnisation, validé par la LFP et les clubs, n’a fait qu’envenimer le conflit. Alors que la LFP pourrait devoir à nouveau puiser dans son fonds de réserve, le spectre d’un nouveau bras de fer judiciaire plane, à un moment où chaque euro est vital pour de nombreux clubs français.