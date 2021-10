Didier Deschamps ne regrette pas de ne pas avoir prévenu Olivier Giroud

Non convoqué en équipe de France depuis l'Euro, Olivier Giroud était surpris de ne pas avoir été prévenu par le sélectionneur français de son choix de ne pas l'appeler pour le dernier rassemblement des Bleus en septembre dernier : «ça m’a surpris un peu, surtout le fait de ne pas avoir été mis au courant avant. C’est comme ça, il faut avancer et on verra ce que l’avenir nous réserve. On verra, comme d’habitude on ne se prend pas la tête», avait ainsi déclaré l'attaquant international français (110 sélections, 46 buts).

Invité de Téléfoot ce dimanche matin, Didier Deschamps semble pourtant parfaitement assumer son choix. A la question : "ne pas sélectionner Olivier Giroud le mois dernier a-t-il été une décision difficile à prendre?", le sélectionneur des Bleus a répondu "oui" mais à la seconde question : "regrettez-vous de ne pas l’avoir prévenu ?" La réponse de Deschamps est claire : "non." Absent pour la Ligue des Nations et la demi-finale face à la Belgique, prévue le 7 octobre prochain, Giroud reste quand même dans les plans de Deschamps qui n'a pas souhaité fermer la porte à un éventuel retour : «peut-il revenir ? Oui», a ainsi assuré l'ancien technicien de l'OM.